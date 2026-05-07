高校生ら21人が死傷した磐越自動車道でのマイクロバスの事故をめぐり、新たな動きがありました。警察は、このバスを運転していた男に逮捕状を請求しました。■バス会社に立ち入り調査稲垣尋斗さん（17）は6日、事故に巻き込まれ亡くなりました。遺族は、「この状況をまだ受け止めきれない」とコメントしています。新潟市にある北越高校の男子ソフトテニス部の部員20人が6日、部活の遠征で福島に向かう途中、事故に巻き込まれました