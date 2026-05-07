オランダの航空会社の客室乗務員がハンタウイルスに感染した疑いがあることが分かりました。乗務員は、クルーズ船でハンタウイルスに感染し、死亡した女性と短時間、接触していたということです。地元メディアによりますと、オランダ保健省は7日、オランダ人女性がハンタウイルスに感染した疑いのある症状を示したと発表しました。症状は軽いとみられ、アムステルダムの病院で検査を受けているということです。この女性はKLMオラン
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