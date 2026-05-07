ゴールデンウイークに実家や義両親宅を訪ねた人たちも多いのではないだろうか。「孫の顔を見せたい」「孫の顔を見たい」と気持ちは一致しているはずなのに、あちこちでさまざまな齟齬（そご）が起こっているようだ。【マンガ】義母から届いた和菓子の箱から出てきた「信じられないもの」と、義実家で目撃した切ない事実実家に帰省したら家の様子がおかしい「珍しく夫婦で1週間の連休がとれたので、本当は家族で旅行したかったんで