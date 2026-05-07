ゴルフ・ワールドレディスサロンパス杯第１日（７日・茨城ＧＣ西＝６７１８ヤード、パー７２、読売新聞社など後援）――ツアー未勝利の福山恵梨が５バーディー、１ボギーの４アンダーで首位に立った。２打差の２位は藤田さいき、荒木優奈ら４人。昨季の年間女王、佐久間朱莉はイーブンパーで９位につけた。前回優勝の申ジエ（韓国）、メルセデス・ランキング２位の菅楓華は１オーバーで１８位。前戦優勝の菅沼菜々は３オーバーで