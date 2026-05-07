お笑いコンビ天才ピアニスト（竹内知咲＝34、ますみ＝38）が7日、大阪市のよしもと道頓堀シアターで「第1回コナ−1グランプリ」に出場した。5月7日の「コナモンの日」に行われたよしもと漫才劇場とオタフクソース株式会社とのコラボイベント。天才ピアニスト（たこ焼き）、フースーヤ（お好み焼き）、豪快キャプテン（広島お好み焼き）、ツートライブ（焼きそば）、ドンデコルテ（チヂミ）、エバース（もんじゃ焼き）の6組のコンビ