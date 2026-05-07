政府・日銀が5月の連休中に4兆円から5兆円規模の為替介入を実施した可能性があることがわかりました。連休中の4日と6日、外国為替市場では、短時間で急激に円高に振れる場面があり、市場では為替介入があったのではとの観測が出ていました。日銀が公表した当座預金残高の見通しによりますと、為替介入などが反映される財政等要因はマイナス4兆5100億円でした。一方、民間の金融仲介会社の事前の予想は横ばいから5000億円程度だった