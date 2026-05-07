劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開から27日間で興行収入100億円を突破したことを7日、配給元の東宝が発表しました。これにより、2023年から4作品連続で興行収入100億超えの記録を達成し、邦画史上初の記録となりました。東宝によると、劇場版のシリーズ29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、4月10日に公開されてから27日間で観客動員数が740万人を超え、興行収入は108.8億円を突破したということで