元人気子役で、4日に22歳になったばかりの谷花音が7日、インスタグラムを更新し「じゃーーーん！！！調理師免許取得！！実は実は、、、2年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！」と調理師免許を取得したと明らかにした。谷は「ある日は舞台に立ち、ある日は中華鍋を振り、ある日は栄養学を学び、ある日は大学でゼミに出る。そこからダッシュで専門へそんな日々を送っていました笑笑」と免許取得までの経緯を説明。「周