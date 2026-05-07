◆米大リーグアストロズ２―１２ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、自己最長のトンネルを脱出した。３回の第２打席で右翼線二塁打を放ち、６試合＆２６打席ぶりとなる安打を記録。塁上では豪快にキックする新パフォーマンスも初めて披露した。４打数２安打１打点、１四球１盗塁と躍動し