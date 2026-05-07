K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「완전체（ワンジョンチェ）」の意味知ってる？「완전체（ワンジョンチェ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、K-POPグループの活動を語るときに使われる韓国語です。いったい、「완전체（ワンジョンチェ）」はどういう意味なのでしょうか。正