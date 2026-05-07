大相撲の幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）が７日、東京・墨田区の高砂部屋に出稽古に出向いた。関取衆らによる申し合い稽古では計１２番相撲を取り、「すごくいい稽古ができたと思う。疲れがピークにきているので、そこまで番数はできなかった。体調そのものは問題ない」と振り返った。稽古後には高砂部屋のちゃんこも食し、「めっちゃうまい！」と、満面の笑みを浮かべた。先場所は２４年夏場所の初土俵から初の負け越し。東前頭