ヴィッセル神戸の元日本代表ＦＷ大迫勇也（３５）の妻でモデルの三輪麻未（３７）が７日、自身のインスタグラムを更新。第３子を出産したことを報告した。この日、小さな赤ちゃんの足を自身のものと見られる両手、さらに大迫のものと見られる大きな両手で包んだ写真をアップした三輪。「春の光とともに、待望の第三子を出産いたしました」と報告すると「新しいいのちを迎え、やさしい幸せに包まれる一方で、目まぐるしくも愛