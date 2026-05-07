７日、スティーブ・デインズ上院議員一行と会見する王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京5月7日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は7日、スティーブ・デインズ議員が率いる米上院議員訪中団と北京で会見した。