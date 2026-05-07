ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が7日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）がゲスト出演し、妻の一言に衝撃を受けたエピソードを明かす場面があった。かのから「良い家に住んでるじゃないですか」と話を振られると、尾形は「あれも借金でさ…まあ、自分を奮い立たせるって意味でもね」と苦笑する。また「あれは嫁さんが決めてきたんだよ。勝手に土地を買ってきたんだよ