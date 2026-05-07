ウクライナのウメロフ国家安全保障・国防会議書記＝2月、ジュネーブ（ロイター＝共同）【キーウ共同】ロイター通信は7日、ウクライナのウメロフ国家安全保障・国防会議書記が米国との協議のため、米フロリダ州マイアミに到着したと報じた。関係筋の話として伝えた。イラン情勢の影響で停滞するウクライナ和平交渉の前進の糸口になるか注目される。米ブルームバーグ通信は6日、ウメロフ氏が米国のウィットコフ和平交渉担当特使