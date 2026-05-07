ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は7日、3日目を終えた。兆しは見えてきた。野田なづき（25＝佐賀）は3日目3R、イン戦も山川美由紀に差されてしまい2着に終わる。ただ、2日目までにはなかった動きを見せていた。「試運転で1艇身以上も下がっていたんですけど、電気を換えて上積みができている。やっと普通の足にはなりました」と話す。3日目が終わって、得点率は4.50で準優勝負はつながった。4日