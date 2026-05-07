お笑いコンビ・ガンバレルーヤのよしこさん（35）とまひるさん（32）が6日、子役の永尾柚乃さん（9）と映画『ひつじ探偵団』公開直前イベントに登場。ゲストとして登場した羊5頭とふれあいました。映画『ひつじ探偵団』（5月8日全国公開配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）は、羊飼いのジョージが何者かに殺されてしまい、犯人を見つけ出すため羊たちが奮闘するミステリー作品。イベントでは、映画の内容にちなんで