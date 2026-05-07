モデルの冨永愛さん（43）が5月7日までにインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。【写真】冨永愛さんの第2子、その小さな足！冨永さんは、「無事、出産できましたことをここにご報告します」とし、乳児の足が写っている写真をアップ。43歳で出産に臨んだという状況についても「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と言及