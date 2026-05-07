義父母にサプライズとして家族旅行を計画した旦那さん。しかしその計画が、誰かの負担の上に成り立っているとしたら、それは本当に親孝行といえるのでしょうか。『義兄嫁から怒られました。旦那が義父母と来週、旅行に行くことを決めたのですが、そのことで義父母が同居している義兄嫁に「仕事を休んでほしい」と話がいったようです。ちなみに、義兄は出張が多くほとんど家にいないみたい。同居は義父母の希望だそうです』義兄夫婦