千葉雄喜の最新シングル「まーいいや」が、タイ国政府観光庁の「Amazing Thailand」キャンペーンのテーマソングに起用された。 （関連：【動画あり】タイ バンコクで撮影された千葉雄喜の「まーいいや」MV） 同コラボレーションは、ワーナーミュージック・ジャパンとタイ国政府観光庁（Petchaburi Road, Thailand／Nithee Seeprae, Deputy Governor for Market and Communi