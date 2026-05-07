私（サカイナミ、40代）は高2の息子（カイト）と中2の娘の母。息子は小1のときから強豪バスケチームに所属しています。バスケに興味がない私は、保護者のサポートが不要になったころから息子の試合をほとんど観に行かなくなりました。チームの熱心なママ3人（タカギら）が毎回試合観戦に行くことを、息子たちは「イツメンの推し活」と揶揄しているそうです。それを聞いた私はやはり毎回観に行く必要はないと思ってしまいます。しか