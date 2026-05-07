5月6日夜遅く、新潟市の神社で火事があり、近くの住宅や事務所などに燃え移りました。この火事で近くに住む人が逃げる際に転倒し、ケガをしました。 6日午後11時45分ごろ、新潟市中央区古町通2番町の古町愛宕神社で「愛宕神社が燃えている」と近くに住む人が通報しました。 【近くに住む人】 「パンパンとくす玉が割れるような音がしてすごく燃えていた。すごく炎上しているのを見た。びっくりした」 駆けつけた消防により、火