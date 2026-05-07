3月に急性大動脈解離と診断され、自宅療養中の新潟県加茂市の藤田明美市長が退院後、初めて公の場に姿を見せ「6月の市議会で本格復帰したい」などと語りました。 5月7日、加茂市の定例会見の場に姿を現した加茂市の藤田明美市長。 【加茂市藤田明美 市長】 「多大なご迷惑をおかけしました。心からおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした」 2カ月ほど公務ができなかったことについて謝罪した上で、病院関係者やサ