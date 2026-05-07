ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は7日、3日目を終えた。小芦るり華が転覆するアクシデントが発生した3日目6Rは、松尾夏海（34＝香川）が5コースからガラ空きの1周1マークを差して1着。2日目初の逃げを決めた8Rに続く連勝となった。新ペラに換わり「直線は良くなっていない」ものの「ターン回りとか乗り心地は、こっちの方がいいです」と良化に成功した。4号艇の1Rと6号艇の8Rに登場する予選最終