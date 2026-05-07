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米１０年債利回りは４．３２３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（日本時間21:39）（%） 米2年債 3.832（-0.033） 米10年債4.323（-0.026） 米30年債4.924（-0.012） ドイツ2.966（-0.033） 英国4.904（-0.035） カナダ3.483（-0.029） 豪州4.922（-0.030） 日本2.468（-0.036） ※米債以外は10年物