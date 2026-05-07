「女が男より稼ぐなんて！」義父のその一言で、夫の顔が強ばったのです。それまで協力し合ってきた夫婦の関係が、義父のその言葉でぐらつき始めて…？まさか義父の一言がここまで影響するとは…妻も予想していなかったのです。>>【まんが】夫より稼ぐ私を許せない義父(ウーマンエキサイト編集部)