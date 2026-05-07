アメリカのトランプ大統領の訪中を来週に控え、中国の李強首相がアメリカの議員団と会談し、台湾問題でアメリカ側をけん制しました。中国メディアによりますと、李強首相は北京を訪問していた共和党のデーンズ上院議員ら超党派の議員団と7日午後、会談しました。この中で李強首相は、「安定的で予測可能なアメリカとの経済・貿易関係の維持に努めることを望む」とした一方で、「台湾問題は中国の核心的利益に関わるものであり、米