【ブリュッセル共同】日本と欧州連合（EU）は7日、閣僚級の「ハイレベル経済対話」の開催後に共同声明を発表し、戦略物資の安定確保へ協力を進めることで一致した。重要鉱物や防衛・宇宙産業などの分野で連携を深める。