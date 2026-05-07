元駐イラン大使の斉藤貢氏と軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏が７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、イランのアッバス・アラグチ外相の６日の訪中について議論した。中国の王毅（ワン・イー）外相が米国とイランの全面的な戦闘停止を求めたことについて、斉藤氏は「建前だ」と指摘し、米国による兵器の消耗は「実は中国の国益にもなっている」との見方を示した。黒井氏は、今回の訪中が中国の招きに応じたとされてい