味の素は中東情勢の悪化による業績への影響について、300億円規模に上る可能性を明らかにしました。味の素は決算会見で、2026年3月までの1年間の売り上げは1兆5837億円、最終的な利益は1346億円といずれも過去最高だったと発表しました。2026年度の事業利益は1970億円を見込んでいますが、原油価格が1バレル＝110ドル、為替が1ドル＝158円程度の水準で推移した場合、原材料や包装資材などのコスト上昇により、事業利益が300億円ほ