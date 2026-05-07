世界的なブームを受けて品薄になっている抹茶。そんな中、いま注目されているのが『よもぎ』です。【写真で見る】ネクスト抹茶 “ほぼ草”の「よもぎたい焼き」も登場 “ハーブの女王”よもぎなぜブームに…?山形純菜キャスター:よもぎはキク科の多年草で、北海道から沖縄まで日本全域に生育しています。幅広い効能があることから、”ハーブの女王”とも呼ばれています。よもぎ餅や草餅などで食べてもいいですし、飲んだり、よも