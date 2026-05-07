俳優の相武紗季さん（40）が7日、『第18回ベストマザー賞2026』に出席。受賞について、子どもからの意外な反応を明かしました。2017年に第1子、2020年に第2子を出産し、現在2児の子育て中の相武さん。今回、俳優部門で受賞しました。相武さんは、今回の受賞について、すでに子どもたちに報告していたそうで「娘はよくわかってなかったんですけど、息子は“こんなにたくさん怒るママでも、ベストマザーってもらえるのか確認したほう