5月7日、島田慎二氏（JBA会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第286回が配信。ポストシーズンを前にチャンピオンシップの展望と、アリーナ整備とクラブ競争力の相関について語った。 『りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025－26』の進出が決定したのは、（組み合わせ順に）長崎ヴェルカ、アルバルク東京、千葉ジェッツ、群馬クレインサンダーズ、シ