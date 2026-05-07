BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月6日～2026年5月18日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ジェーコブ ファーンリ] 1 - 2 [ジョバンニ ムペツイ ペリカール] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第3日がイタリア ローマで行われ、男子シングルス1回戦で、ジェーコブ ファーンリとジョバンニ ムペツイ ペリカールが