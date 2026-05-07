7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円安の6万2880円と急落。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては46.16円高。出来高は5792枚となっている。 TOPIX先物期近は3833ポイントと前日比14ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.49ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62880