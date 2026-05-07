中国のSNS・小紅書（RED）に4日、「日本人は外国人に友好的だと思っていた……」との投稿があり、反響が寄せられている。日本で留学中だという投稿者の女性は、自転車を日常的に使用しているものの止めるたびに駐輪料金がかかるため、月極駐輪場を契約したいと思っていた。しかし、どの駐輪場に行っても、空きがあるにもかかわらず「満杯です」と言われて契約させてもらえなかったという。女性は「自分の日本語があまりうまくない