日本ハムなど3球団でプレーした中田翔氏（37）が、五十嵐亮太氏（46）とパーソルパ・リーグTV公式チャンネル「月曜日もパテレ行き」に出演。古巣・日本ハムの現状について提言した。優勝候補に挙げられた日本ハムが、35試合を消化した時点で16勝19敗の5位。本塁打数44本でリーグトップの一方で、防御率3・76、失策数28はともにリーグワースト。中田氏は「やっぱりエラーがちょっと多い。もうちょっと減らしたい」と切り出