Photo: 山田卓立 気温の変化が激しいこの時期、悩ましいのは普段のコーデだけじゃない。アウトドアアクティビティでのウェア選びも同じだ。汗による冷えと蒸れや防寒、そのどれもを気にしなければならない。登山なら気温や天候も刻々と変化し、アップダウンの激しいフィールドでは運動量にともない、発汗量も変化する。まだ夜が冷え込む今の季節、ランニングでもこの問題は避けて通れない。