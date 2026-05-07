代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」がやなぎなぎとの初コラボを発表した。さらに、最新ライブとなる、未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君(こおるせかいとりんのきみ)」を、2026年11月2日(月)に東京国際フォーラム ホールCにて開催することも決定。2026年5月9日(土)12:00