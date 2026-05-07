女優の博多彩葉（はかた・いろは＝20）が27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】ソファに先っちょくっつけて…艶姿に磨きがかかった博多彩葉 2025年12月の同誌で「いろは」名義でグラビアデビュー。その後、3月に再登場した際に4月の△▽デビューを告白してファンを仰天させた。 オトナデビュー後初登場。自身のインスタグラムには素肌にTシャツ姿でお風呂に入るドキ