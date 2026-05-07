ロボット掃除機のルンバでおなじみのiRobotの創業者であるコリン・アングル氏が共同設立したFamiliar Machines＆Magic(FM＆M)が、同社初のAIロボットとなる「Familiar」を発表しました。Familiar Machines & Magic | physical AIhttps://www.familiarmachines.com/Familiar Machines and Magic Brings AI to Life At Home - IEEE Spectrumhttps://spectrum.ieee.org/familiar-machines-and-magicThe creator of Roomba is back