音楽プロデューサーの中田ヤスタカ氏が、５月１５日に公開される３人組テクノポップユニット「Ｐｅｒｆｕｍｅ」のドキュメンタリー映画「Ｐｅｒｆｕｍｅ“コールドスリープ”‐２５ｙｅａｒｓＤｏｃｕｍｅｎｔ‐」の主題歌として「コールドスリープ」を書き下ろしたと発表した。メジャーデビュー２５周年を迎えた昨年９月２１日に活動休止を意味する「コールドスリープ」を発表したＰｅｒｆｕｍｅ。映画では、大きな決断を