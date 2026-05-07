「レディースオールスター・Ｇ２」（７日、まるがめ）先日「差しのうまい選手は誰？」と質問され、少し考えたけど私は岩崎芳美（５３）＝徳島・７１期・Ａ２＝選手と答えた。第４回の地元レディースオールスターの覇者ですが、そのときも差して優勝をもぎ取りました。３日目は６着大敗でオール３連対もストップしてしまいました。「成績が良かったからそのままでいいと思ってたけど競ったらダメね。ペラは片面だけ叩いてみる