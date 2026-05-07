「レディースオールスター・Ｇ２」（７日、まるがめ）ベテランの寺田千恵（５７）＝岡山・６５期・Ａ１＝が粘り強い走りを見せている。３日目は６、４コースから器用に立ち回って３、３着。「乗りやすかっただけ。普通はあると思うけどいい人とは差がある」とまだまだの様子。児島で行われた第３回大会の覇者。まるがめでは１３回優出して３回優勝と水面相性は◎だ。準優へ２号艇で３着ならクリア濃厚だが、４走してまだ１