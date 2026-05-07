ヨーグルトはいま、デザート系だけではなく出汁と食べる食事系にもなるなど、アレンジが進化しています。【写真で見る】家で簡単に作れる「水切りヨーグルト」顆粒だし使ったレシピも…大人気！マーラータンがヒントの“ヨーグルトアイス”2026年2月、東京・渋谷にオープンした「YGYG 渋谷道玄坂店」のヨーグルトは…YGYG 山品陽莉さん「なめらかでもったりしたヨーグルトアイスです」程よい酸味と甘みが特徴のヨーグル