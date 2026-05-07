ゴールデンウイークの連休中に、4兆円から5兆円規模の追加の為替介入があったとみられることがわかりました。4月末に政府・日銀が5兆円規模とみられる為替介入を行ったことが明らかになっていますが、その後も、連休中に、追加の為替介入に踏み切ったとみられることがわかりました。日銀が公表した統計などをもとに試算しますと、4兆円から5兆円規模での介入とみられます。連休中に円が急騰する場面があったことについて、三村財務