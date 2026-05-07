若手映画監督として国内外で注目を集める下津優太が、米ハリウッドのKaplan Perrone Entertainment（カプラン・ペローン・エンターテインメント、以下KPE）とマネジメント契約を締結したことが明らかになった。【画像】6月12日公開、下津優太監督の第2作『NEW GROUP』キービジュアルKPEは、脚本家・監督など世界的クリエイターのマネジメントと映像作品の企画開発を手がけ、物語の創出から映像化までを担うハリウッドに拠点を