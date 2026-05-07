「Ｇ２・レディースオールスター」（７日、まるがめ）ファン投票２位の井上遥妃（２３）＝徳島・１３１期・Ａ１＝がインから今節初勝利をマーク。レース後のインタビューでは涙を流した。５、６、６、５着で迎えた３日目後半７Ｒ、好枠からコンマ０２のＳを踏み込んだ。そのまま１Ｍを先攻して気迫の逃走。待望の白星をつかみ、インタビュー会場では歓声を受け「本当に申し訳ないです。ありがとうございます」と謝罪と感謝の