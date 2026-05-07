京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）が殺害され、山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）が、「（事件直前に結希君から）『本当の父親じゃない』などと言われ、腹が立って衝動的に殺した」との趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材でわかった。死体遺棄容疑で４月１６日に逮捕される前の任意聴取で述べたという。安達容疑者は結希君と養子縁