「レディースオールスター・Ｇ２」（７日、まるがめ）とこなめで行われた昨年の覇者・浜田亜理沙（３８）＝埼玉・１０４期・Ａ１＝のムードがようやく上がってきた。好枠２走の３日目は軽快なターンを駆使して２、１着。「初動が掛からなかったのが気になるが、その後は掛かってくれた。合えば悪い足ではない。３日目はチルト０で行って良かった」と笑みがこぼれた。まるがめでは準優３着が最高で優出はなし。昨年後半から